* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:06 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Баглан заявили, что прошлой ночью Андараб стал свидетелем ожесточённых боёв между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убийство Mate Marschalko

Собеседники сообщили газете «8 Собх» 11 мая, что Асадулла Хан, бывший командующий округом Бану, погиб вместе с шестью своими соратниками прошлой ночью в бою с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Лондасанг в долине Кашнабад уезда Андараб.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли потери, но точных цифр пока нет.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали столкновение.

В провинциях Панджшер, Тахар и Баглан активизировались боевые действия между силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта национального сопротивления. В этих боях обе стороны понесли большие потери.