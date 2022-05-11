Тюмень, 11 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Тюменской области с 7 по 10 мая произошло 173 техногенных пожара, из них 105 — ландшафтные, 22 — загорание мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, короткое замыкание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля 2022 года на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. До 26 мая в регионе действует запрет на посещение гражданами лесов.