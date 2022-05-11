Ростов-на-Дону, 11 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Ростовской области продлили штормового предупреждения из-за заморозков. Об опасном явлении ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 мая.

setarka Заморозки

Согласно прогнозу донских синоптиков, во второй половине ночи и утром 12 мая в ряде территорий Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура понизится до — 1…-3 градусов.

Спасатели напоминают, что в экстренных случаях следует обращаться по телефону 112.