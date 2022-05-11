Кишинёв, , 10:05 — REGNUM Совет по конкуренции Молдавии выявил резкое подорожание стоимости в магазинах страны подсолнечного масла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подсолнечное масло ru.torange.biz

«Выявлено значительное повышение розничных цен на подсолнечное масло в начале мая 2022 года. Для выяснения причин, вызвавших эти повышения, Совет по конкуренции запросил у производителя подсолнечного масла соответствующие документы и информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве проведут расследование, если сотрудники обнаружат признаки нарушения закона.

Стоит отметить, что в Молдавии в мае цены на растительное масло выросли примерно на 25%. В начале месяца оно стоило до 39 леев (около €2) и за считанные дни подорожало до 50 леев (около €2,5). При этом Молдавия является страной с сельскохозяйственной экономикой.