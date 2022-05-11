Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии в 2021 году количество жителей, живущих за чертой бедности, снизилось на 12,9 тыс. человек и составило 191,7 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая на заседании регионального правительства заявила глава минтруда Чувашии Алена Елизарова.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство разработало проект постановления для актуализации программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Чувашской Республике». В новой редакции корректируются значения в части уровня бедности, эффективности оказания государственной помощи на основании социального контракта и удельного веса трудоустроенных граждан, обратившихся в органы службы занятости.

Министр труда Алена Елизарова акцентировала внимание на показателе бедности в Чувашии, отметив, что он приводится в «соответствие с единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации».

«Главный показатель региональной программы — уровень бедности. В конце апреля текущего года Росстат опубликовал сведения о показателях, характеризирующих данное направление в разрезе субъектов Российской Федерации за 2021 год. Так, по итогам прошлого года численность граждан с доходами величины ниже прожиточного минимума в республике сократилась относительно предыдущего 2020 года на 12,9 тыс. человек и составила 191,7 тыс. человек. При этом уровень бедности составил 15,9%, так же снизившись относительно предыдущего года на 0,9%», — сообщила министр труда Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Чувашии на 1 января 2022 года составила 1 198 429 человек, что на 9446 человек меньше уровня 2021 года. Численность населения сократилась за год на 0,8%.

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