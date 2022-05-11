Чебоксары, 11 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году количество жителей, живущих за чертой бедности, снизилось на 12,9 тыс. человек и составило 191,7 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая на заседании регионального правительства заявила глава минтруда Чувашии Алена Елизарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Ведомство разработало проект постановления для актуализации программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Чувашской Республике». В новой редакции корректируются значения в части уровня бедности, эффективности оказания государственной помощи на основании социального контракта и удельного веса трудоустроенных граждан, обратившихся в органы службы занятости.

Министр труда Алена Елизарова акцентировала внимание на показателе бедности в Чувашии, отметив, что он приводится в «соответствие с единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации».

«Главный показатель региональной программы — уровень бедности. В конце апреля текущего года Росстат опубликовал сведения о показателях, характеризирующих данное направление в разрезе субъектов Российской Федерации за 2021 год. Так, по итогам прошлого года численность граждан с доходами величины ниже прожиточного минимума в республике сократилась относительно предыдущего 2020 года на 12,9 тыс. человек и составила 191,7 тыс. человек. При этом уровень бедности составил 15,9%, так же снизившись относительно предыдущего года на 0,9%», — сообщила министр труда Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Чувашии на 1 января 2022 года составила 1 198 429 человек, что на 9446 человек меньше уровня 2021 года. Численность населения сократилась за год на 0,8%.