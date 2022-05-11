За чертой бедности в Чувашии живут почти 192 тыс. жителей
Чебоксары, 11 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году количество жителей, живущих за чертой бедности, снизилось на 12,9 тыс. человек и составило 191,7 тыс. жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая на заседании регионального правительства заявила глава минтруда Чувашии Алена Елизарова.
Ведомство разработало проект постановления для актуализации программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Чувашской Республике». В новой редакции корректируются значения в части уровня бедности, эффективности оказания государственной помощи на основании социального контракта и удельного веса трудоустроенных граждан, обратившихся в органы службы занятости.
Министр труда Алена Елизарова акцентировала внимание на показателе бедности в Чувашии, отметив, что он приводится в «соответствие с единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации».
Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Чувашии на 1 января 2022 года составила 1 198 429 человек, что на 9446 человек меньше уровня 2021 года. Численность населения сократилась за год на 0,8%.