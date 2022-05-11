Нальчик, 11 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержали жительницу города Нальчика, которую подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей. Женщина создала финансовую пирамиду, в которую привлекала граждан, обещая им высокодоходный бизнес, сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе республиканского управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из подробностей расследования дела известно, что 44-летняя жительница Нальчика в период с мая по ноябрь 2021 года распространила в соцсетях информацию о продаже акций различных компаний и криптовалюты. Злоумышленница обещала высокий доход в течение короткого времени.

«Схема «работала» по принципу финансовой пирамиды. Часть полученных денежных средств одних вкладчиков она использовала для выплаты дивидендов другим, а также тратила на собственные нужды», — говорится в сообщении МВД.

Обмануть мошеннице удалось 46 граждан, которые обратились за помощью в правоохранительные органы. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.