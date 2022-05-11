Канберра, 11 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Представители отделения благотворительной организации ЮНИСЕФ в Австралии считают, что молодежь должна играть более активную роль в управлении страной. Поэтому в международном агентстве, действующем под эгидой Организации Объединённых Наций, призывают создать Национальный молодежный консультативный совет. О его целях 11 мая рассказали журналисты телеканала Nine News.

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Совет предоставит детям и молодежи прямую связь для работы с федеральным правительством по вопросам, которые непосредственно затрагивают их интересы во время федеральных выборов.

Джон Ливингстон, один из руководителей ЮНИСЕФ в Австралии, отметил, что многие молодые люди уже обладают политическими убеждениями и хотят, чтобы их мнение звучало еще громче.

«Мы не принимаем решения по инфраструктурным проектам, не проконсультировавшись с инженерами … Мы не принимаем инвестиционных решений, не проконсультировавшись с экспертами по экономике … Так почему же мы принимаем политические решения в отношении молодых людей, не советуясь с ними и не слушая их?» — задался вопросом Ливингстон.