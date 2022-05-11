Берёзовский, Свердловская область, 11 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области построят инновационный круглогодичный агрокомплекс по производству клубники. Объём инвестиций оценивается в 260 млн рублей, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону.

Клубника

Реализацией проекта займётся компания «Внеземное». Мощность комплекса составит 100 млн тонн клубники ежегодно. Выращивать ягоды будут методом аэропоники — без использования почвы. Для этого создадут 18 узкоспециализированных рабочих мест.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, на данный момент Свердловская область импортирует 70% ягод из-за неблагоприятного климата для их круглогодичного выращивания. Появление инновационного комплекса станет серьезным шагом в сторону продовольственной безопасности региона, подчеркнул Ионин. Предполагается, что продукция агрокомплекса в первую очередь закроет потребности ресторанов, кафе и кондитерских в свежих ягодах.