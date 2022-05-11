Оренбург, 11 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 11 мая почти три часа боролись с пожаром в частном доме. Госпитализирован один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

skeezy Пожарный

Горел жилой дом на ул. Меновинской. Переход пламени на соседние объекты не допущен. В тушению привлекали 12 человек и четыре единицы техники.

Огонь повредил стены дома, перегородки, кровлю и вещи. Из-за пожара пострадал мужчина 1965 года рождения. Он госпитализирован.

Стоит отметить, за прошедшие сутки (10 мая) в регионе зарегистрировано 23 пожара, из которых девять — в жилом секторе.