Магадан, 11 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Магадане 11 мая ключи от новых квартир в современном жилом комплексе «Нагаевский» вручили семерым детям-сиротам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

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На начало 2022 года в Магаданской области 140 детей-сирот необходимо было обеспечить жильём. Жилой комплекс «Нагаевский» строили специально для переселения людей из аварийного жилья, но несколько квартир остались невостребованными. Эту жилую площадь региональное министерство строительства оперативно выделило детям-сиротам.

«Квартиры в новостройках — это лучший вариант для разных категорий граждан. Молодые ребята, которые воспитывались в детских домах получили не только новые квартиры, но еще и благоустроенную территорию», — сказал губернатор Сергей Носов на церемонии передачи ключей новосёлам.

Решать вопрос с жильём для детей-сирот планируется за счёт строительства новых домов. В посёлке Сокол к началу 2023 года будут введены в эксплуатацию ещё два дома. Также продолжается активная застройка нового микрорайона «Гороховое поле» практически в центре Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 апреля началось предоставление жилья детям-сиротам в муниципальных районах Омской области.