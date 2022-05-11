Уфа, 11 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Башкирии за первый квартал текущего года составил 110,1% к январю-марту 2021 года. Об этом 11 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании правительства региона в центре управления Башкирией.

Ken Teegardin Рост индекса

«Это довольно высокий рост. В Российской Федерации — 105,9%. То есть индикаторы не плохие. Мы все прекрасно понимаем, что находимся в условиях серьезного санкционного давления. Поэтому, если мы хотим удержать положительные цифры нашего индекса, нужно очень много работать», — заявил он.

Глава региона также сообщил, что индекс продукции сельхозпроизводства по итогам первого квартала 2022 года составил 99,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия может получить еще 128 млн рублей на развитие промышленности.