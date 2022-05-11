Брисбен, Австралия, , 10:07 — REGNUM Несколько жителей штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке Австралии, пострадали от паводковых вод, в то время как рекордное количество осадков угрожает «затопить большую часть штата». В Бюро метеорологии Австралии уже предупредили о вероятности «значительных наводнений». Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

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Жителей Квинсленда призвали проявлять осторожность и избегать затопленных мест после того, как местные спасательные службы неоднократно выезжали на вызовы, чтобы вызволить людей, оказавшись заблокированными в своих машинах и домах.

Синоптики предсказывают, что ситуация ухудшится, поскольку сегодня, 11 мая, по штату прокатятся самые мощные ливни. Ожидается, что в конце этой недели в прибрежном Квинсленде высота морской прибоя будет достигать трех метров.

По настоящее время от наводнений пострадал в основном юго-восток Квинсленда, но ухудшение погоды также ожидается в центральных областях и на северном побережье.

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