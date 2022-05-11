Берлин, 11 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Предполагается, что с 2035 года в Европейском союзе будут разрешены только автомобили с электродвигателем, исключений и лазеек для других приводов не должно быть. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Tony Hisgett Электромобиль

Отмечается, что одобрение это предложение может получить как в Европарламенте, как и Совете ЕС.

В коммерческом бюллетене содержится компромиссное предложение Франции, разосланное другим государствам-членам в конце прошлой недели. В нём не идёт речи о легковых и лёгких коммерческих автомобилях, которые выбрасывают CO2 при движении. Единственная доступная технология для этого — электромобиль.

Голосование по этому вопросу должно состояться 11 мая.

По оценке экспертов, если в Европе больше не будут производить двигатели внутреннего сгорания для автомобилей, в ЕС будет потеряно до 500 тысяч рабочих мест. Прежде всего, это касается стран Восточной Европы.