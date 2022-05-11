Таруса, Калужская область, 11 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Ограничение на выезд за пределы страны, вынесенное судебными приставами, побудило жителя Тарусского района Калужской области срочно рассчитаться с 48-тысячной задолженностью по алиментам. Мужчине было необходимо вылететь за границу на собственную свадьбу, сообщил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов России Артём Залогин.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Судебный пристав за работой

В Тарусском районном отделении судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина, который обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей дочери 2019 года рождения. Мужчина в течение нескольких месяцев платил алименты не в полном объеме и скопил долг в размере 48 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства приставы вынесли в отношении должника и его имущества ряд запретительных мер, в числе которых было и временное ограничение в праве выезда за пределы страны.

«Ограничение на выезд из страны сыграло решающую роль в восстановлении нарушенных прав ребёнка. Как выяснилось, у жителя Калужской области в ближайшее время была запланирована свадьба в одной из республик Средней Азии. Чтобы попасть на собственную церемонию бракосочетания, нерадивый отец был вынужден срочно погасить долг по алиментам в полном объёме», — отметил Артём Залогин.