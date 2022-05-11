Калужанин срочно погасил долг по алиментам, чтобы попасть на свою свадьбу
Таруса, Калужская область, 11 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Ограничение на выезд за пределы страны, вынесенное судебными приставами, побудило жителя Тарусского района Калужской области срочно рассчитаться с 48-тысячной задолженностью по алиментам. Мужчине было необходимо вылететь за границу на собственную свадьбу, сообщил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов России Артём Залогин.
В Тарусском районном отделении судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина, который обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей дочери 2019 года рождения. Мужчина в течение нескольких месяцев платил алименты не в полном объеме и скопил долг в размере 48 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства приставы вынесли в отношении должника и его имущества ряд запретительных мер, в числе которых было и временное ограничение в праве выезда за пределы страны.