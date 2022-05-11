Донецк, , 10:00 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 19 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 136 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм, РПГ/СПГ, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео боевой работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине.