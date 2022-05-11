Канберра, , 10:02 — REGNUM В то время как лидер Лейбористской партии Энтони Альбаниз выступает за увеличение зарплат в Австралии более чем на 5%, премьер-министр страны Скотт Моррисон считает, что такое резкое увеличение оплаты труда приведет к нарастанию инфляционных ожидание, называя такую политику «безрассудной». Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

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«Мы все хотим, чтобы заработная плата росла, и глава Резервного банка Австралии ясно дал понять, что мы видим, что заработная плата уже начинает расти», — сказал премьер-министр страны на пресс-конференции.

Моррисон тут же добавил, что повышение зарплат должно происходить с помощью рыночных механизмом, а не административного регулирования.

«Экономической политику следует проводить не в такой отвязной манере, какую мы наблюдали вчера у Энтони Альбаниза», — заявил политик.

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