Калининград, 11 мая 2022, 09:59 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в России), который готовил теракт в канун Дня Победы, сообщили 11 мая в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что в ходе обыска в доме у задержанного силовики изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в России).
По данному факту возбуждено уголовное дело.