Калининград, 11 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который готовил теракт в канун Дня Победы, сообщили 11 мая в ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе обыска в доме у задержанного силовики изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данному факту возбуждено уголовное дело.