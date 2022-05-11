Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Костюм главного героя сериала «Лунный рыцарь», изготовленный лондонской компанией FBFX, состоит из 803 деталей. Интервью с художником по костюмам этого проекта Marvel Меган Касперлик было опубликовано 11 мая на сайте журнала Variety.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

Касперлик рассказала, что когда она работала над созданием костюма, то консультировалась с членами египетской съемочной группы, в том числе с режиссером Мохамедом Диабом и актрисой Мэй Каламави. Кроме того, она посетила нью-йоркский «Метрополитен-музей», в котором хранится коллекция египетских древностей.

«Действительно важным было то, что мы не использовали плоскую белую ткань, как вы ожидаете. Это фактурная ткань «белое на белом» с серебристой полосой. Поэтому, когда свет падает на неё, он отражается», — сказала Касперлик. Она добавила, что знала о том, что съёмки сериала будут проходить в ночное время и поэтому решила использовать такие материалы, впоследствии это дало очень интересный эффект.

Напомним, премьера сериала «Лунный рыцарь» состоялась 30 марта 2022 года, его последний эпизод вышел на сайте онлайн кинотеатра Disney Plus 4 мая 2022-го. Главную роль в шоу исполнил актёр Оскар Айзек.

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