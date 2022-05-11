Канберра, , 09:58 — REGNUM По словам правительственных ученых из Австралии, более 90% кораллов Большого Барьерного рифа, исследованных в этом году, обесцвечивались, что в крупнейшей в мире экосистеме коралловых рифов наблюдается уже в четвертый раз за последние семь лет. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Большой Барьерный риф протянулся на две тысячи километров Eco-turizm.net

Обесцвечивание кораллов вызвано глобальным потеплением. Исследователи из Управления по охране Большого барьерного рифа предупреждают, что данное явление наблюдается в 91% случаев.

Ранее обесцвечивание кораллов происходило в 2016, 2017 и 2020 годах. Тогда были повреждены две трети площади Большого Барьерного рифа у восточного побережья Австралии.

«По предварительным данным, уровень гибели кораллов не будет крайне высоким», — сказал главный научный сотрудник Управления по охране Большого барьерного рифа Дэвид Вахенфельд.