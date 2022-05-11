В Австралии рассказали о пагубных последствиях глобального потепления
Канберра, 11 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. По словам правительственных ученых из Австралии, более 90% кораллов Большого Барьерного рифа, исследованных в этом году, обесцвечивались, что в крупнейшей в мире экосистеме коралловых рифов наблюдается уже в четвертый раз за последние семь лет. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.
Обесцвечивание кораллов вызвано глобальным потеплением. Исследователи из Управления по охране Большого барьерного рифа предупреждают, что данное явление наблюдается в 91% случаев.
Ранее обесцвечивание кораллов происходило в 2016, 2017 и 2020 годах. Тогда были повреждены две трети площади Большого Барьерного рифа у восточного побережья Австралии.
«По предварительным данным, уровень гибели кораллов не будет крайне высоким», — сказал главный научный сотрудник Управления по охране Большого барьерного рифа Дэвид Вахенфельд.