Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Жители Центрального района Санкт-Петербурга встревожились в связи с неприятным запахом, подозревая утечку газа. Однако причиной его возникновения стал перелив на нефтебазе. Об этом 11 мая сообщили в Telegram-канале «Центр. НОВОСТИ».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация Центрального района накануне получила жалобы от местных жителей на резкий запах. Граждане отметили, что он напоминал запах газа или дизельного топлива. К выяснению источника беспокойства подключились сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС в ходе проверок установил, что лабораторные пробы воздуха соответствуют норме. А неприятных запах возник из-за перелива нефтепродуктов на нефтебазе. Она находится на Глухоозёрском шоссе, дом 15.

Ранее эта нефтебаза уже становилась источником неприятного запаха в Петербурге. В прошлый раз причиной стала аварийная ёмкость с мазутом.