Москва, 11 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео боевой работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

В ролике в том числе демонстрируются записи с прицельного комплекса вертолета Ка-52, на которых показаны удары по военным объектам ВСУ.

«Выполняли задачи на поражение опорных пунктов противника. Выполнили заход и двумя парами отработали, поразили технику и вернулись. Все живы и здоровы», — рассказал в ролике командир экипажа Ка-52.

В боевых условиях вертолет показывает себя с очень хорошей стороны, он позволяет «буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя», добавил он.