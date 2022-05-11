Мельбурн, Австралия, , 09:57 — REGNUM Власти Виктории, второго по численности населения штата Австралии, намерены запретить публичную демонстрацию нацистской символики. Будущим нарушителям грозит год тюремного заключения и штраф в размере 22 000 долларов. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Законодательное предложение правительства штата сделает Викторию первым австралийским штатом, где демонстрация нацисткой символики будет признана преступлением.

Выступая в местном законодательном собрании штата, генеральный прокурор Виктории Жаклин Саймс заявила, она надеется, что закон пошлет «очень четкий сигнал» в отношении позиции правительства, которое не намерено мириться с пропагандой неонацистской идеологии.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы искоренить ненависть и не дать ей иметь условия для процветания», — сказала она.

Подчеркивается, что для использования свастики в сфере образования, искусства, фильмах будет сделано исключение.