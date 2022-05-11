Мельбурн, Австралия, 11 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Власти Виктории, второго по численности населения штата Австралии, намерены запретить публичную демонстрацию нацистской символики. Будущим нарушителям грозит год тюремного заключения и штраф в размере 22 000 долларов. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Законодательное предложение правительства штата сделает Викторию первым австралийским штатом, где демонстрация нацисткой символики будет признана преступлением.

Выступая в местном законодательном собрании штата, генеральный прокурор Виктории Жаклин Саймс заявила, она надеется, что закон пошлет «очень четкий сигнал» в отношении позиции правительства, которое не намерено мириться с пропагандой неонацистской идеологии.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы искоренить ненависть и не дать ей иметь условия для процветания», — сказала она.

Подчеркивается, что для использования свастики в сфере образования, искусства, фильмах будет сделано исключение.