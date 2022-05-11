Москва, 11 мая 2022, 09:53 — REGNUM Работы по восстановлению видеохостинга Rutube после кибератаки находятся в завершающей стадии, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
«Rutube вернется в строй уже сегодня: восстановительные работы на завершающей стадии», — отметил Горелкин в телеграм-канале.
Он полагает, что компания сделает выводы из этой истории и серьезно пересмотрит подход к защите своей инфраструктуры.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, мощная кибератака прошла на видеохостинг Rutube, в результате которой были повреждены свыше 75% баз и инфраструктуры основной версии и 99% копий и кластеров для восстановления баз данных.
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