Нальчик, , 09:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прошло состязание по скоростному забегу на высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус. Победительницей среди девушек оказалась альпинистка из Владивостока Анастасия Рубцова. Среди мужчин первым стал Евгений Марков из села Петрокаменское Свердловской области.

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Общее число участников скоростного восхождения на западную вершину Эльбруса в рамках фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race — 2022, составило более ста человек. Из них 38 человек состязались в спортивном классе — они стартовали с поляны Азау на высоте 2350 м. В любительском классе — старт с точки «Бочки» на высоте 3780 м - приняли участие 64 спортсмена.

Победительница Анастасия Рубцова из Владивостока добралась до Эльбруса за 04:30:28. Евгений Марков преодолел дистанцию за 04:01:41. Среди любителей-девушек вершину первой покорила Марина Георгиева из Московской области с результатом 03:41:56. Победителем среди мужчин на этой дистанции стал Батсух Ням-Очир из Монголии с результатом 03:13:16.