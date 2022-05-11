Курган, 11 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На более чем 1500 жилых домов в Курганской области смогли не допустить распространения природных пожаров сотрудники МЧС РФ. Об этом 11 мая сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Greg Clarke Лесной пожар

«В Зауралье сотрудники МЧС России продолжают отстаивать у огня жилые дома и поселки. Только за 10 мая пожарно-спасательным подразделениям удалось пресечь распространение огня на более полутора тысяч жилых домов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что работники МЧС не только ликвидировали действующие очаги пожаров, но также осуществляли подачу воды на жилые дома для подготовки их к встрече с огнем (проливка и охлаждение), к котором пламя подошло максимально близко.

При этом отмечается, что для создания минерализованных полос была задействована инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и добавляется, что на данный момент угроза природных пожаров населенным пунктам ликвидирована, возгорания локализованы и ведутся работы по их полной ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве огнеборцы тушат лесной пожар на территории государственного заповедника «Убсунурская котловина».