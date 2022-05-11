Анкара, , 09:52 — REGNUM Глава компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) Нурлан Сауранбаев и гендиректор турецкой железнодорожной компании Transport, reporting mark (TCDDT) Хасан Пезюк на встрече в Анкаре подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд Казахстана. Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно документу, турецкая сторона подтвердила четырехкратное увеличение пропускной способности и объема грузопотока по данному коридору к 2023 году», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы в соглашении говорится об укреплении сотрудничества между компаниями, а также об увеличении потенциала железнодорожной линии Карс — Ахалкалаки, которая соединяет Казахстан и Турцию. Отмечается, что эта ветка является «ключевым» коридором между странами.

Стоит отметить, что в Анкаре 10 и 11 мая проходит турецко-казахстанский бизнес-форум. В столицу Турции на эти дни также прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавляя большую делегацию.

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