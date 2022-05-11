Москва, 11 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Жителей России ждут ещё одни длинные выходные с 11 по 13 июня. Об этом свидетельствуют данные из производственного календаря на 2022 год.

Дарья Драй ИА REGNUM День России

Российских граждан ожидает короткая четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня.

В 2022 году День России — 12 июня — выпадает на воскресенье. Поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года жители России отдыхали с 30 апреля по 3 мая и 7 мая по 10 мая включительно.

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