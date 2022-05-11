Канберра, 11 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 11 мая к северу от населенного пункта Маккей было найдено тело мертвой женщины в затопленном автомобиле. Она стала жертвой наводнения, которое вызвано непрекращающимися ливнями на территории северо-восточного штата Австралии Квинсленд, передает телеканал Nine News.

Австралия

В полиции уже подтвердили, что им удалось опознать тело погибшей.

Около 05:00 утра по местному времени на место происшествия были отправлены бригады спасателей после того, как автомобиль, в котором находились три человека, унесло с дамбы паводковыми водами.

Двум пассажирам удалось выбраться из машины, но 31-летная женщина оказалась заблокированной в затопленном автомобиле. Позже ее тело было обнаружено во время поисково-спасательной операции.