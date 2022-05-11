11 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:22 — REGNUM На заседании кабинета министров было принято решение об увеличении стоимости недвижимости, необходимой к приобретению для оформления турецкого гражданства, с 250 тысяч долларов до 400 тысяч долларов. Лица, приобретающие недвижимость на сумму не менее 400 тысяч долларов США или в эквиваленте в иностранной валюте, смогут начать процесс получения гражданства при условии, что в свидетельстве о собственности будет соответствующая запись о том, что она не будет продаваться в течение трёх лет. Лица смогут получить гражданство Турции по решению президента, предварительно получив заверение от министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата. Согласно принятому в сентябре 2018 года решению, стоимость недвижимости для приобретения с целью получения гражданства была снижена с 1 миллиона долларов до 250 тысяч долларов. Однако в связи с увеличением спроса сумма была увеличена.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное решение стало предметом активного обсуждения в социальных сетях.

Районный председатель «Хорошей партии» Огуз Гюркан Ышык публикует следующий комментарий.

@oguzgurkanisik: «Стоимость приобретаемой недвижимости для подачи заявления на получение турецкого гражданства увеличена с 250 тысяч долларов до 400 тысяч долларов. Когда на дворе экономический кризис, на что только ни пойдут, лишь бы получить доллары, продавая товары, недвижимость, землю, гражданство… Все распродайте… Турецкий народ ждет голосования, чтобы спросить по счетам…»

Пользователь по имени Неджип Болат отвечает на этот комментарий следующим образом.

@necipbolat: «Есть и другая реальность, и это Турция, на самом деле гражданство продается за гораздо меньшие деньги».

Паспорт гражданина Турции Boy from far

Ассоциация предпринимателей Patronlar Dünyası («Мир шефов») публикует следующий комментарий.

@patronlar: «Новость о 400 тысячах долларов превратилась в специальное предложение по получению гражданства. После того как последовало возмущение после новости о предоставлении гражданства тем, кто приобретет недвижимость стоимостью 250 тысяч долларов, было заявлено, что эта сумма «увеличится до 400 тысяч долларов». Однако решение до сих пор не опубликовано в «Официальном вестнике», а продажи недвижимости иностранцам стремительно увеличились из-за «отличной возможности купить до повышения цены». Одним словом, они просто взбаламутили воду».

На что пользователь с ником Улудоган отвечает:

@ulutogan: «Предоставление ПСР гражданства в обмен на 400 тысяч долларов — это не что иное, как продажа турецкого гражданства в коммерческих целях. Другого объяснения этому быть не может. Эта цифра была 250 тысяч долларов, после начавшихся возмущений она увеличилась до 400 тысяч».

Пользователь с ником Байбарс публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения.

@Baybars60Tokat: «Турецкое гражданство предоставляют за 250 тысяч долларов. Пока еще не за 400 тысяч. Официальное применение этого положения еще не начато. Абсолютно нормальна ситуация, когда в стране, где гражданство продается за деньги, возрастает национализм».

Пользователь с ником Али Йенист публикует следующий комментарий.

@alyen1st: «После 2013 года в Закон о гражданстве словно в лоскутное одеяло добавляются сомнительные статьи. Сначала отобрали у граждан недвижимость, рабочие места, работу и узаконили продажу этой недвижимости для арабов, граждан ближневосточных стран, африканцев, латиноамериканцев и пр. Но однажды наступит время, и об этом им припомнят и привлекут к ответственности».

На что Бора Салим Атабай отвечает:

@borsata47 786 065: «Закон о гражданстве для лиц, приобретающих жилье, стоимость которого, как говорят, была увеличена с 250 тысяч долларов до 400 тысяч долларов, пока продолжает официально действовать на уровне 250 тысяч долларов. Не было каких-либо изменений. Правительство объявило об этом, но не применило. Тогда как раньше эта сумма была 1 млн долларов, до 2013 года не было такого позора».

Стамбул. Турция Alexxx1979

Кадир Улудюз публикует следующий комментарий.

@KadirUludz3: «Новое повышение для получения турецкого гражданства! Гражданство теперь продается за 400 тысяч долларов, а не за 250! Больше нечего продавать! Позорище».

На что Ихсан Эльмаджы отвечает:

@ihsanelmaci: «Когда вы заявили, что будете продавать гражданство за 250 тысяч долларов, дома в Анталье, стоившие 1 миллион, теперь стоят 3,5 миллиона. Сегодня вы заявили о 400 тысячах долларах, и дома стоимостью 3,5 миллиона стали стоить 6 миллионов… Хорошее дело… Конечно, тот, кто думает о последствиях, не станет героем… По-настоящему пострадают от этого простые люди…»

Деятель науки Мелек Динчер публикует следующий комментарий.

@mlk_dnc: «Нововведения, уничтожившие правительство, например, бесконтрольный поток беженцев в страну, предоставление гражданства в обмен на деньги. Из-за подобных событий, которые сейчас слишком бросаются в глаза общественности, «стол шести лидеров» оппозиции заручился поддержкой более шестидесяти миллионов избирателей. А пока… Дальше будет зависеть от того, сколько еще глупостей совершит правительство».