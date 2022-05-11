Саратов, 11 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Саратове восстановили права ветерана Великой Отечественной войны, которому было отказано в получении единовременной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны

В ходе прокурорской проверки после обращения ветерана установили, что он обладает правом получения единовременной выплаты, установленной указом президента России, но территориальным отделением Пенсионного фонда в выплате заявителю было отказано.

После вмешательства прокуратуры ветерану произвели выплату в размере 55 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, среди жителей Саратовской области на фронт ушли 680 тыс. человек, их них домой не вернулись более 300 тысяч.

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