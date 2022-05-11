Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Совет по противодействию дезинформации при министерстве внутренней безопасности США, прозванного критиками «министерством правды», может лишиться финансирования. С такой инициативой выступили американские республиканцы.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Под видом борьбы с «дезинформацией» администрация [президента США Джо] Байдена хочет использовать эту новую структуру для ещё большей автономии в отношении потока общественной информации», — отмечается в письменном заявлении лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (от штата Калифорния).

В нём говорится, что две недели назад, «без заблаговременного предупреждения или прозрачности», министр Алехандро Майоркас и его МВБ «запустили инициативу по отслеживанию и контролю свободы слова американцев». По заявлению правительства США, эта рабочая группа в составе МВБ будет координировать деятельность министерства по борьбе с дезинформацией и защищать при этом свободу слова и другие гражданские права. Каких-либо оперативных полномочий у этой структуры нет.

В связи с этим Маккарти представил 10 мая законопроект, направленный на лишение финансирования данной структуры.

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«Министерство правды» администрации Байдена должно быть немедленно ликвидировано», — цитирует ТАСС конгрессмена.

Он уверен, что деятельность совета «направлена против свободы слова».