В Австралии лидер оппозиции призвал повысить зарплаты
Канберра, 11 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Контраст между остающимися практически на прежнем уровне зарплатами и растущей стоимостью жизни становится все более актуальной темой в Австралии, поскольку до дня голосования в стране осталось всего 10 дней. В этой связи лидер Лейбористской партии Энтони Альбаниз заявил о своей полной поддержке требования профсоюзов о необходимости повышения оплаты труда. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.
На прямой вопрос журналистов, поддерживает ли он повышение минимальной заработной платы на 5,1%, что соответствует уровню инфляции, лидер оппозиции ответил: «абсолютно».
На пресс-конференции он также уточнил, что не одобряет такое повышение зарплат как постоянную меру, а только рассматривает это как вынужденный шаг, поскольку миллионы австралийцев в настоящее время пытаются справиться с растущими ценами.
«Мы говорим сейчас тех лицах в Австралии, труд которых является самым низкооплачиваемым … Эти люди по-настоящему борются с ростом стоимости жизни», — заявил Альбаниз.