Канберра, 11 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Контраст между остающимися практически на прежнем уровне зарплатами и растущей стоимостью жизни становится все более актуальной темой в Австралии, поскольку до дня голосования в стране осталось всего 10 дней. В этой связи лидер Лейбористской партии Энтони Альбаниз заявил о своей полной поддержке требования профсоюзов о необходимости повышения оплаты труда. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Bidgee Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

На прямой вопрос журналистов, поддерживает ли он повышение минимальной заработной платы на 5,1%, что соответствует уровню инфляции, лидер оппозиции ответил: «абсолютно».

На пресс-конференции он также уточнил, что не одобряет такое повышение зарплат как постоянную меру, а только рассматривает это как вынужденный шаг, поскольку миллионы австралийцев в настоящее время пытаются справиться с растущими ценами.

«Мы говорим сейчас тех лицах в Австралии, труд которых является самым низкооплачиваемым … Эти люди по-настоящему борются с ростом стоимости жизни», — заявил Альбаниз.