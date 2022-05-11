Москва, 11 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Очень скоро ландшафтные пожары сменят лесные, для предупреждения которых также не принимается необходимых мер в том числе на законодательном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Огненный май: Путин провёл совещание по пожарам в РФ — трансляция»

«По лесным пожарам тоже нужны законодательные решения. Наша фракция не раз предлагала отменить пагубную норму 2015 года, позволяющую не тушить лесные пожары, если огонь не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Из-за этой нормы большинство пожаров просто «не замечают», пока не разгорится так, что потушить уже невозможно, — остается принимать экстренные меры и уповать на погоду», — сказал Миронов.

Предупреждать пожары проще и дешевле, чем каждый год ликвидировать последствия и многомиллиардный ущерб, но для этого нужно пересматривать Лесной кодекс и возрождать лесопожарную службу, которая оптимизировалась последние десятилетия, подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что 90% возгораний связаны с деятельностью человека, в частности с палом сухой травы на сельхозугодьях, то есть это не лесные, а так называемые ландшафтные пожары.

В 2019 году фракция внесла в Госдуму законопроект о предотвращении ландшафтных пожаров. Предлагалось, во-первых, определить это понятие в законодательстве, а во-вторых, предусмотреть механизм изъятия земельных участков, на которых организуются поджоги, ведущие к серьезным последствиям. Правительство законопроект, полностью соответствовавший поручению президента, не поддержало.

По данным МЧС, пожары зафиксированы в 77 регионах, в половине субъектов РФ введен особый противопожарный режим, в нескольких — режим ЧС.