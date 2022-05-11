Оренбург, 11 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области долг предприятий ЖКХ энергетикам за потреблённое электричество составил 770 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оренбургского филиала компании «ТПлюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В структуре просроченной задолженности свыше 160 млн рублей приходится на долги управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Одним из крупнейших должников названа орской УК «Советская». Её долг с марта 2017 года составил 11 млн рублей. Напомним, в суде рассматривается дело о взыскании задолженности.

Также в числе неплательщиков за энергоресурсы находятся МУП «Кувындыкское коммунальное хозяйство» — 10 млн рублей, новотроицкая УК «Стандарт» — более 5 млн рублей, орская УК «Регион — Сервис» с долгом свыше 4 млн рублей.

Энергетики призывают должников исполнить финансовые обязательства во избежание репутационных рисков и сбоев работыВ противном случае в ход пойдут крайние меры.