Борисоглебск, Воронежская область, , 09:47 — REGNUM Водитель квадроцикла погиб в результате аварии в Борисоглебском районе Воронежской области 10 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 18:10 в Борисоглебском районе в лесополосе у посёлка Водострой. По предварительным данным, 40-летний житель Борисоглебск, управляя квадроциклом Outlander, не справился с управлением, в результате квадроцикл перевернулся. Водитель скончался на месте аварии. По факту ДТП полиция начала проверку.

Всего за 10 мая в Воронежской области было зарегистрировано 68 автоаварий, в них получили ранения четыре человека, один погиб.