Петропавловск-Камчатский, , 09:47 — REGNUM На Камчатке в федеральную программу туристического кешбэка попали три загородных детских лагеря — родители смогут вернуть до 20 тыс. рублей на карту МИР за приобретение путёвок в эти оздоровительные учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отправить детей на отдых с кешбэком жители Камчатки смогут в лагеря «Альбатрос», «Волна» и «Металлист».

«На сегодня один из частных предпринимателей, который предоставляет отдых в детских загородных лагерях на Камчатке, завершает вхождение в программу кешбэка. Мы ожидаем, что порядка 75 путёвок будет доступно для приобретения с возмещением стоимости на банковскую карту МИР. Финальный этап подключения в данной программе будет завершён до конца текущей недели», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Александра Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 300 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком на общую сумму 11 млрд рублей было приобретено родителями, которым было возвращено 4,7 млрд рублей.