Сеул, 11 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 597 человек. Об этом 11 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 11 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 040 070 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 803 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 557 693 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 7693 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 196 198 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 117 627 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 089 985 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 43 925 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 658 794.

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