В решении сейма Литвы по России нет политической мудрости — мнение
Новосибирск, 11 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Решение сейма Литвы о признании России «террористическим государством» не выглядит проявлением политической мудрости. Так считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.
«В ситуации слома многих международных норм и высокого уровня конфронтации в отношениях России и Запада данное заявление не выглядит проявлением политической мудрости, поскольку способствует дальнейшей эскалации и возрастанию рисков», — отметил Бирюков.
Главное же, по мнению политолога, вернуться к нормализации двухсторонних отношений после подобных заявлений также весьма затруднительно.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что за признание России «террористическим государством» проголосовал сейм Литвы.
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