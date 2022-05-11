Якутск, , 09:50 — REGNUM В память об участниках Великой Отечественной войны представители казачества накануне майских праздников проводили на Дальнем Востоке военно-исторические реконструкции и выставки, автопробеги, патриотические занятия с молодежью, благоустраивали памятники, обеспечивали общественный порядок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Казаки впереди «Бессмертного полка « Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 9 Мая в Якутске на площади Победы городское казачье общество установило полевую кухню — все желающие могли попробовать солдатскую кашу.

В Бурятии кадеты-казаки из Новоселенгинской школы-интерната приняли участие в патриотической акции «Знамя Победы».

В Хабаровском крае члены Николо-Александровского городского казачьего общества провели военно-историческую реконструкцию, а также сделали выставку оружия и обмундирования.

Во время проведения Всероссийской акции «Поезд Победы» казаки во взаимодействии с полицией обеспечивали порядок во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Благовещенске и Свободном.

Казачьи расчёты прошли в составе парадов в Благовещенске и Уссурийске. В Биробиджане в праздничном шествии участвовали кадеты детского казачьего центра «Спас» и казачьего класса при Свято-Никольском казачьем храме.

В Хабаровске казаки участвовали в параде в качестве актеров-красноармейцев, а также обеспечивали общественный порядок в ходе его проведения.

Обширная программа казачьего ансамбля «Русь» прошла 8–9 мая для жителей и гостей городов Петропавловск-Камчатский и Елизово.

Государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» в Чите дал патриотические концерты.

В регионах Дальнего Востока казаки, ученики казачьих кадетских классов и детско-юношеских объединений поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, прошли в рядах «Бессмертного полка», возложили цветы к мемориалам и стояли в почётных караулах у памятников защитникам Отечества.

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Как сообщало ИА REGNUM, парадные расчёты Кубанского и Терского казачьих войск, прошедшие в едином строю по Красной площади в День Победы, посвятили торжественный марш воинам России. Пешую колонну казаков в Москве возглавил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.