Париж, 11 мая 2022, 09:43 — REGNUM Банк Франции подсчитал, что французская экономика должна расти умеренными темпами, сообщает Le Figaro.
По данным Банка Франции, экономика вырастет на 0,2%, во втором квартале 2022 года благодаря восстановлению сферы услуг, когда промышленность и строительство больше пострадают от резкого роста цен на сырье.
«Ситуация вокруг Украины и нарушение производственных цепочек, связанных с санитарными ограничениями в Китае, влияют на цены больше, чем на деятельность компаний», — оценивает центральный банк Франции.
Напомним, ранее национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) объявил, что рост экономики Франции составит 0,25% во втором квартале 2022 года.