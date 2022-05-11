Париж, , 09:43 — REGNUM Банк Франции подсчитал, что французская экономика должна расти умеренными темпами, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Банка Франции, экономика вырастет на 0,2%, во втором квартале 2022 года благодаря восстановлению сферы услуг, когда промышленность и строительство больше пострадают от резкого роста цен на сырье.

«Ситуация вокруг Украины и нарушение производственных цепочек, связанных с санитарными ограничениями в Китае, влияют на цены больше, чем на деятельность компаний», — оценивает центральный банк Франции.

Напомним, ранее национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) объявил, что рост экономики Франции составит 0,25% во втором квартале 2022 года.