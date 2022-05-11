Киев, 11 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Объём транзитных поставок российского природного газа через территорию Украины может снизиться на 18%, сообщает 11 мая РИА Новости со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Из-за отсутствия прокачки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» объёмы поставок 11 мая могут уменьшиться на 16,2 млн кубометров — примерно на 18% от общего объёма поставок.

Ранее на Украине заявили о прекращении поставок с 11 мая через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся под контролем РФ, из-за возникшего форс-мажора. При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств.