Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Короткая рабочая неделя в Санкт-Петербурге началась с потепления, а во второй половине дня 11 мая в городе пройдут дожди, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Ливень в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метеорологические условия в среду будет определять тёплый сектор обширного циклонического вихря», — уточнил синоптик.

Согласно прогнозу, 11 мая в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут дожди. При этом температура воздуха поднимется до +16 градусов, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Атмосферное давление понизится и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В четверг дождей станет больше, особенно ближе к вечеру, и немного похолодает», — добавил специалист.