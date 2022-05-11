Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области полиция подвела итоги работы за неделю, заявив о выявлении более 900 нарушений административного характера. Об этом сообщает УМВД.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным полиции, за время праздничных дней и выходных, со 2 по 8 мая, выявлено свыше 900 административных правонарушений. В частности, правоохранители пресекли 272 факта распития спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, выявили 84 нарушения правил в условиях режима повышенной готовности и 34 мелких хулиганства.

Кроме того, полицейские составили более 50 административных материалов за курение в общественных местах, 13 протоколов за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции, также оформлено 46 материалов за нарушение правил торговли и 43 — за нарушение миграционного законодательства,

Кроме того, за неделю установлены подозреваемые в совершении четырёх грабежей, восьми экономических преступлений, 12 мошенничеств, 20 наркопреступлений и 29 краж.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Ульяновске самыми массовыми мероприятиями стали парад Победы, шествие «Бессмертного полка» с участием 75 тыс. жителей и праздничный салют.