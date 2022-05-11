Уфа, 11 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Главы администраций городов Уфы и Стерлитамака несут персональную ответственность за размещение беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом 11 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании правительства региона в центре управления республикой.

Пресс-служба администрации Липецкой области Пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

Он напомнил, что 28 апреля в Башкирию прибыли 306 беженцев с Украины и из Донбасса: они были размещены в Уфе и Стерлитамаке.

Хабиров обратился к главам этих городов: «Это ваша персональная ответственность».

Он пояснил, что правительство Башкирии и администрация главы региона осуществляют координацию, а полная ответственность ложится на глав муниципалитетов, где размещены беженцы.

«Все вопросы решайте в рабочем порядке, в том числе с документами, вопросами трудоустройства, учебы детей», — подчеркнул глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии введен режим повышенной готовности после прибытия беженцев.