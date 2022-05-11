Грозный, 11 мая 2022, 09:39 — REGNUM Остатки украинских боевиков, выбитых из Рубежного в Луганской Народной Республике, сейчас заблокированы на заводе «Заря». Об этом 11 мая сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
Он добавил, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат», совместно проводившие операцию, вышли к селу Воеводовка.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в ЛНР заявили об освобождении от нацистов промышленной зоны города Рубежное в Луганской Народной Республике.
Наступление затрудняли подземные коммуникации между цехами, позволявшие боевикам перемещаться в полный рост. Именно эти сооружения позволили националистам оказывать сопротивление силам республики.