Грозный, , 09:39 — REGNUM Остатки украинских боевиков, выбитых из Рубежного в Луганской Народной Республике, сейчас заблокированы на заводе «Заря». Об этом 11 мая сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат», совместно проводившие операцию, вышли к селу Воеводовка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в ЛНР заявили об освобождении от нацистов промышленной зоны города Рубежное в Луганской Народной Республике.

Наступление затрудняли подземные коммуникации между цехами, позволявшие боевикам перемещаться в полный рост. Именно эти сооружения позволили националистам оказывать сопротивление силам республики.