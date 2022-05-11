Грозный, 11 мая, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Остатки украинских боевиков, выбитых из Рубежного в Луганской Народной Республике, сейчас заблокированы на заводе «Заря». Об этом 11 мая сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат», совместно проводившие операцию, вышли к селу Воеводовка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в ЛНР заявили об освобождении от нацистов промышленной зоны города Рубежное в Луганской Народной Республике.

Наступление затрудняли подземные коммуникации между цехами, позволявшие боевикам перемещаться в полный рост. Именно эти сооружения позволили националистам оказывать сопротивление силам республики.